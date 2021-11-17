Попавший в рабство в Казахстане россиянин ждет оформления документов для вылета на родину

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Находившийся в трудовом рабстве в Казахстане гражданин России, уроженец Ярославской области Алексей Котов ждет оформления документов, чтобы сразу вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, прибывший в Казахстан для оказания помощи Котову.

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области Казахстана выявили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. На видео Алексей Котов говорит, что 20 лет подвергался принуждению к работе, фактически находится в рабстве.

"Когда сделают документы", - ответил Соколов на вопрос ТАСС о том, когда Котов вернется в Россию.

По данным посольства РФ в Казахстане, Котов подтвердил желание вернуться на родину, он направляется в Нур-Султан, откуда планируется его перелет в Москву. В России его встретит сестра.

Алексей Котов родился в 1977 году в деревне Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области, в 1997 году он ушел в армию по контракту, службу проходил в Казахстане. В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года Котов сообщал в письме родным, что его избили, он лечился в госпитале. Котов перестал выходить на связь в июле 1999 года.

Ранее врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Котову будет оказана помощь с возвращением на родину, а также с последующим восстановлением сил и трудоустройством. В Ярославской области Котова ждут родители, три сестры и два брата.