Кумпилов сообщил, что Адыгея решила проблему дефицита медкадров в ковидных госпиталях

МАЙКОП, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи практически решили существовавшую проблему дефицита медицинских кадров в госпиталях, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, и последовательно решают вопросы нехватки медработников в системе здравоохранения республики в целом. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова по итогам рабочей встречи в Москве председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителем региона.

"Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров", - сказал глава региона, уточнив, что благодаря целевому приему выпускников республики в медицинские вузы страны последовательно решаются и вопросы нехватки медицинских кадров в системе здравоохранения республики.

Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости.

Для сокращения кадрового дефицита в различные медвузы страны в 2020 году было направлено 118 выпускников республики, в целевую клиническую ординатуру - 67 человек, а в 2021 году по программе специалитета - 133 абитуриента, в целевую клиническую ординатуру - 33 выпускника специалитета. Достаточно высокие результаты в решении проблемы кадрового дефицита врачей приносит заключение договоров о целевом обучении с последующей отработкой специалистов в субъекте.

В республике активнее стали проводить ярмарки вакансий в медколледже и мединституте, используются другие механизмы профориентации и повышения престижа профессии, а также расширены меры соцподдержки, реализуется программа "Земский доктор". С 2012 года в республике по этой программе в сельской местности трудоустроены 414 врачей, уточнили в пресс-службе.

Помимо укрепления системы здравоохранения республики, поддержки и обучения медкадров, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, достижения целевых показателей нацпроектов, ход реализации в республике индивидуальной программы социально-экономического развития, госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Во встрече принял участие зампредседателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа госвласти Адыгеи Мурат Хапсироков.