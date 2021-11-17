{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школа управделами президента РФ передала гуманитарную помощь учебному заведению в Дамаске

Руководители российской и сирийской школ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет осуществляться дальнейшая помощь

ДАМАСК, 17 ноября. /ТАСС/. Школа управления делами президента РФ в рамках акции "Сердца откроем доброте!" передала гуманитарную помощь гимназии для одаренных детей имени Баселя Аль-Асада в Дамаске и подписала соглашение о дальнейшем сотрудничестве с этим учебным заведением.

"Для содействия скорейшему возвращению к мирной жизни Сирии Российская Федерация в рамках гуманитарной акции "Сердца откроем доброте!" передает сирийским детям в качестве гуманитарной помощи наборы на тысячу школьников, в которых есть все необходимое для учебы", - сказал в ходе церемонии директор школы управделами президента РФ Михаил Попов.

По его словам, российская школа прислала в подарок школе также канцелярские товары, спортивный инвентарь, игры и игрушки, учебное оборудование, различные методические материалы для педагогов.

Руководители российской и сирийской школ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет осуществляться дальнейшая помощь, осваиваться новые образовательные методики.

В свою очередь директор дамасской школы Ахмед Аль-Ахмед поблагодарил российского коллегу за помощь и выразил надежду, что "учебно-образовательный процесс в Сирии, несмотря на жестокости войны, никогда не прервется и сможет вернуться не только в свое довоенное состояние, но будет даже совершеннее".

Он также заверил, что все российские подарки сирийским детям попадут по назначению и будут предоставлены ученикам.

Теги
СирияРоссия
На Кубани уменьшат загрузку дорог ремонтными работами при непогоде зимой
На борьбу со снегопадами компании края заготовили более 17 тыс. тонн песка, столько же противогололедных смесей и свыше 47 тыс. тонн технической соли
Читать полностью