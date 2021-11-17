Школа управделами президента РФ передала гуманитарную помощь учебному заведению в Дамаске

ДАМАСК, 17 ноября. /ТАСС/. Школа управления делами президента РФ в рамках акции "Сердца откроем доброте!" передала гуманитарную помощь гимназии для одаренных детей имени Баселя Аль-Асада в Дамаске и подписала соглашение о дальнейшем сотрудничестве с этим учебным заведением.

"Для содействия скорейшему возвращению к мирной жизни Сирии Российская Федерация в рамках гуманитарной акции "Сердца откроем доброте!" передает сирийским детям в качестве гуманитарной помощи наборы на тысячу школьников, в которых есть все необходимое для учебы", - сказал в ходе церемонии директор школы управделами президента РФ Михаил Попов.

По его словам, российская школа прислала в подарок школе также канцелярские товары, спортивный инвентарь, игры и игрушки, учебное оборудование, различные методические материалы для педагогов.

Руководители российской и сирийской школ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет осуществляться дальнейшая помощь, осваиваться новые образовательные методики.

В свою очередь директор дамасской школы Ахмед Аль-Ахмед поблагодарил российского коллегу за помощь и выразил надежду, что "учебно-образовательный процесс в Сирии, несмотря на жестокости войны, никогда не прервется и сможет вернуться не только в свое довоенное состояние, но будет даже совершеннее".

Он также заверил, что все российские подарки сирийским детям попадут по назначению и будут предоставлены ученикам.