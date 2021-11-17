Детей из курганского детдома переведут в другой центр после скандала с избиением ребенка

ТАСС, 17 ноября. Детей из Курганского дома ребенка, временно размещенных в других детских домах, переведут в "Центр помощи детям №1" в декабре 2021 года после скандала с побоями одного из них, попавшего в Кипельский детский дом. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале правительства региона.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников Кипельского детского дома Курганской области по отношению к ребенку из Курганского дома ребенка, которого с другими детьми временно перевели в кипельское учреждение. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений "Истязание" и "Халатность".

"Воспитанники Курганского дома ребенка будут переведены в "Центр помощи детям №1" в Кургане (бывший Курганский детский дом). В Кипельском и Житниковском детских домах, больнице имени Красного Креста малыши были размещены временно, в связи с необходимостью завершить ремонт на площадях Курганского детского дома и выполнением требований федерального законодательства. Работы в "Центре помощи детям №1" в Кургане планируют закончить в декабре 2021 года, после чего туда переедут дети. Здесь будут созданы специализированные группы для малышей, необходимые для их возраста условия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД региона сообщали, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над двухлетним ребенком, составлены протоколы о побоях, один из них арестован, ему предъявлено обвинение в истязании. Как сообщали в правительстве Курганской области, в ходе проверки в учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома, с воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания. Также в регионе пройдут проверки всех детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров.