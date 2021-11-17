Непогода ожидается в нескольких регионах России с 18 ноября

ТАСС, 17 ноября. Неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром придет на Черноморское побережье, в Алтайский край, республики Хакасия и Алтай с четверга. К субботе непогода доберется до Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Татарстана и Башкортостана, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"О неблагоприятных явлениях - в Мурманской области и Карелии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже. Там с 18 по 20 ноября прогнозируются в районе Туапсе и Сочи сильный дождь, в горах ветер до 28 м/ с", - сказал он.

По словам Вильфанда, также в четверг непогода с метелью придет в несколько регионов Сибирского федерального округа. "В Алтайском крае, Хакасии, республике Алтай прогнозируются сильный ветер, метель, ветер до 15-20 м/с, в Хакасии ветер будет даже до 24 м/с, а республике Алтай - до 28 м/с", - отметил он.

Некоторые регионы Центрального и Приволжского федеральных округов непогода застигнет в субботу.

"В Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях в субботу ожидаются снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/с. В Татарстане будет аналогичная ситуация: снег, метель, на дорогах гололедица. В Башкортостане будет преимущественно мокрый снег, отложения его на проводах и деревьях, снежные заносы, на дорогах гололедица, ветер до 22 м/с", - сообщил Вильфанд.