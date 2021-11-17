Предложение по созданию центра медицины АЗРФ должны разработать к концу года

ТАСС, 17 ноября. Предложение по созданию в Архангельской области федерального центра арктической медицины планируют разработать и представить в правительство РФ до конца текущего года. Об этом сообщила в среду советник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова на совещании в правительстве Архангельской области.

"Создание такого центра становится не только компонентом социально-экономического развития, но и обеспечением национальной безопасности Российской Федерации. Предложение по созданию центра мы должны представить в четвертом квартале этого года в правительство. Предложение поддержано Юрием Петровичем (Трутневым, вице-премьером - полпредом президента в ДФО)", - сказала она.

Она отметила, что центр может объединить знания и компетенции арктических научных и медицинских организаций.

Кроме того, поскольку более 11,5 тыс. рабочих мест планируется создать на территории Арктической зоны РФ до 2025 года, это создаст необходимость научных исследований влияния климата Арктики на человека. "Это здоровье защитников, несущих службу на арктической рубежах. В этой связи хотелось бы обратить внимание, что это особая задача - создание такого центра - уже становится не только компонентом социально-экономического развития, но и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - пояснила она.

Ранее с предложением о создании медицинского центра Арктики выступал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который считает, что его целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. Базовой организацией центра может стать Северный государственный медицинский университет, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.