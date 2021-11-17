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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор в 1,5 раза увеличил охват тестированием на COVID-19

Постановление вступает в силу с 18 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор в 1,5 раза увеличил охват лабораторными исследованиями на коронавирусную инфекцию - с 200 до 300 исследований на 100 тыс. населения. Постановление главного государственного санитарного врача опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

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"В подпункте 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" <...> цифры "200" заменить цифрами "300", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 18 ноября.

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