Представители 7 регионов обсудили в Дагестане сохранение культурного наследия ногайцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вопросы сохранения исторического и культурного наследия ногайского народа обсудили в Дагестане в рамках межрегионального круглого стола "Ногайский культурно-исторический континуум как неотъемлемая часть общероссийской идентичности". Участие в нем приняли представители 7 регионов, сообщили в среду ТАСС организаторы мероприятия.

"Сегодня в центральной районной библиотеке прошел межрегиональный круглый стол "Ногайский культурно исторический континуум как неотъемлемая часть общероссийской идентичности", участниками которого стали гости из Москвы, Тобольска, Уфы, КЧР, Астрахани, Крыма. Участники круглого стола, заслушав и обсудив экспертные оценки по вопросам сохранения исторического и культурного наследия ногайского народа, пришли к выводу, что недопустима фальсификация исторических данных и попытки переписывания истории", - сказал собеседник агентства.

По его словам, факты, искажения и фальсификации истории с целью реализации групповых политических задач должны находить адекватную экспертную оценку на постоянной основе, с доведением достоверной информации до широкого круга общественности с помощью СМИ, образовательных и общественных организаций.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%). В регионе, по данным переписи 2010 года, проживает 40 407 ногайцев. По данным властей республики, сегодня дагестанцы живут почти в 40 странах мира.