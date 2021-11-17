"Почта России" запустила новогодний конкурс писем игрокам национальной сборной по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. АО "Почта России" вместе с национальной сборной России по футболу запустили новогодний конкурс писем от болельщиков "Письма сборной". Авторы лучших посланий российским футболистам получат мячи и футболки с их автографами, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Новый год - самый добрый и народный праздник в нашей стране. Игроки сборной хотят порадовать болельщиков и исполнить их желания. Ждем ваших сообщений со своими историями и пожеланиями, авторов самых интересных писем мы наградим мячами и футболками с автографами сборной", - цитирует пресс-служба слова главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина.

Жюри конкурса будет выбирать трех победителей каждую неделю по понедельникам в период с 22 ноября 2021 года по 10 января 2022 года включительно. Как отметили в пресс-службе, в состав жюри войдут лучшие футболисты и легенды российской команды. Письма организаторы конкурса будут принимать как в бумажном, так и в электронном виде.