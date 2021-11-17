Кабмин внес в Госдуму законопроект о маркировке сельскохозяйственных животных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки предлагается прописать в законе "О ветеринарии". В частности, законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Предполагается, что данные будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС). "Предлагаемые законопроектом нормы, регулирующие осуществление маркирования и учета животных, позволят специалистам государственной ветеринарной службы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, с целью их устранения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы напоминают, что закон сегодня уже устанавливает обязательность идентификации и учета животных - так, в ряде регионов уже осуществляется маркировка и учет крупного рогатого скота. Поэтому документ вносит технические правки в части замены термина "идентификация" на термин "маркирование". Как отмечают авторы инициативы, идентификация означает "отождествление" животного с информацией о нем, соответственно этот процесс непрерывный и может осуществляться кем угодно. "При этом маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования и является обязанностью владельцев животных", - указывается в пояснительной записке к документу.

При этом законопроект позволяет владельцам животных самостоятельно выбрать тип средства маркирования в соответствии с ветеринарными правилами и в зависимости от вида животного.

"Принимая во внимание, что положения законопроекта направлены на обеспечение прослеживаемости продукции животноводства в целях реализации принципа осуществления сквозного контроля "от поля до прилавка", первичным звеном которой является учет животных, учету не будут подлежать животные, не относящиеся к сельскохозяйственным животным и принадлежащие гражданам", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом также регламентируется порядок определения зоосанитарного статуса объектов. Под объектами в этом случае будут пониматься земельные участки, здания, помещения, строения, сооружения, с использованием которых физические и юридические лица осуществляют деятельность по содержанию и разведению животных, убою животных, производству, переработке, хранению подконтрольных товаров.