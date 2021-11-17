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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор прокомментировал вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами

В ведомстве отметили, что уровень антител, достаточный для защиты, - это предмет научных дискуссий во всем мире

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вопрос о выдаче QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусу, обсуждается Роспотребнадзором на экспертном уровне. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Главный государственный санитарный врач Анна Юрьевна Попова отвечая на вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесённого заболевания, рассказала, что эта тема обсуждается на экспертном уровне Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Там отметили, что уровень антител, достаточный для защиты, - это предмет научных дискуссий во всем мире.

"Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем  иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Попова, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщила, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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