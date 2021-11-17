Екатерина Вельмакина из Московской области победила в конкурсе "Краса России"

СОЧИ, 17 ноября. /ТАСС/. Жительница Московской области Екатерина Вельмакина стала победительницей национального фестиваля красоты и талантов "Краса России - 2021", который проходит в Сочи. Результаты конкурса объявила в среду победительница конкурса "Юная краса России" прошлого года Анастасия Альмяшева.

"Красой России - 2021 становится Екатерина Вельмакина", - сказала Альмяшева.

Звание первой вице-мисс "Краса России" досталось Дание Шариповой из Татарстана, в номинации "Юная краса России" победила 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска. Корона, которую вручили Екатерине Вельмакиной, изготовлена из серебра с позолотой и украшена полудрагоценными камнями. Она является произведением русского ювелирного искусства и переходит от предыдущей победительницы.

"Любой конкурс - это всегда возможность проявить себя и раскрыть в себе свои таланты. Даже если девочка не побеждает, и не получает главную корону, она все равно уже победительница. Выйти на сцену и показать себя со всех сторон может не каждая. Поэтому, я считаю, что конкурсы такого уровня нужны", - сказала ТАСС лауреат национальной премии "Овация" в номинации топ-модель Ирина Дмитракова.

О конкурсе

В конкурсе приняли участие более 50 девушек со всей России, их выбрали из тысячи желающих. Миссия конкурса - популяризировать культуру, здоровый образ жизни и общечеловеческие ценности среди российской молодежи.

"Эти конкурсы прекрасны, потому что позволяют девушкам заявить о себе, такой социальный трамплин, где они могут завести новые знакомства, показать свои таланты, получить старт. Главное, чтобы в них [конкурсах] воспитывались правильные ценности", - отметила управляющий директор конкурса Татьяна Цимфер.

Ежегодно в состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.