ВОЗ обсудит с РФПИ вопрос о дальнейших шагах по оценке "Спутника V"

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет на этой неделе встречу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), на которой будет обсуждаться график дальнейших шагов по оценке вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Об этом в среду сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

"Мы встречаемся с РФПИ на этой неделе, чтобы обсудить стратегию представления [документов по вакцине] и график продолжения процесса оценки", - пояснили в организации.

В ВОЗ напомнили, что в октябре РФПИ "подписал все нужные правовые соглашения, необходимые для оценки в рамках EUL". Этот шаг "является предварительным условием для всех заявителей, чтобы запустить оценку EUL". Кроме того "заявителю и производителям [вакцины] потребуется представить обновленные сведения о корректирующих и превентивных мерах (CAPAs)", касающихся инспекций на предприятиях. Как только "заявка в рамках EUL" и "соответствующие ответы, касающиеся проведенных инспекций", будут получены и рассмотрены, "заявителю будет передано решение о необходимости проведения верификациннной инспекции на месте", пояснили в ВОЗ.

На брифинге в Женеве в минувшую пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация по-прежнему ожидает "полное досье по "Спутнику V", и у нее имеются "вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства". Кроме того, по ее словам, требуется также "некоторая дополнительная информация".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил во вторник в эфире Bloomberg TV, что ожидает одобрения вакцины "Спутник V" в ВОЗ до конца 2021 года. Однако в ВОЗ в среду не дали прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможно ли завершение процедуры по "Спутнику V" в эти сроки.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.