Второй Всероссийский форум "Народы России" пройдет 18-19 ноября в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) проведет 18-19 ноября в Москве II Всероссийский форум "Народы России", призванный популяризовать российский опыт в обеспечении устойчивости межнациональной и межрелигиозной сфер, сообщили в ФАДН.

По данным организаторов, форум будет способствовать "изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия".

"Основная повестка форума - обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками форума", - говорится в сообщении.

В рамках форума в четверг будет работать шесть секций, а также всероссийский семинар-совещание по вопросам государственной национальной политики, в котором примут участие представители региональных органов власти со всей России.

Пленарное заседание форума пройдет в пятницу и будет посвящено теме "Приоритеты государственной национальной политики в современных геополитических условиях".

На заседании, как ожидается, выступят замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, руководитель ФАДН Игорь Баринов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Александр Хинштейн, Ольга Тимофеева, Вячеслав Никонов.