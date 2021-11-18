Гинцбург: купившие сертификаты о вакцинации могут стать источником развития новых штаммов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Граждане, которые вместо вакцинации от ковида покупают соответствующий сертификат, не только ставят под угрозу жизни окружающих их людей, но и могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - сказал ученый.

Он добавил, что люди, покупающие сертификаты, мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. "В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", - заключил Гинцбург.