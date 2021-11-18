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Пандемия COVID-19

Гинцбург: купившие сертификаты о вакцинации могут стать источником развития новых штаммов

Эти граждане ставят под угрозу жизни своих близких и детей, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Граждане, которые вместо вакцинации от ковида покупают соответствующий сертификат, не только ставят под угрозу жизни окружающих их людей, но и могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - сказал ученый.

Он добавил, что люди, покупающие сертификаты, мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. "В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", - заключил Гинцбург.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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