Россия в ближайшее время отправит в Афганистан продовольствие и медикаменты

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия готовится в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что "первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи". "Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями", - указал Небензя.

"В свою очередь готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", - указал постпред РФ, выразив надежду на то, что "ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость".

По его словам, социально-гуманитарная ситуация в Афганистане не может быть разрешена без разморозки афганских госрезервов по линии международных финансовых институтов.

"Вынуждены констатировать: как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ [Управления по координации гуманитарных вопросов], фондовых программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся", - заявил постпред РФ. Он подчеркнул, что, по словам представителей ООН, страну ждет в противном случае "неминуемый экономический коллапс".

Как отметил Небензя, приход к власти в Афганистане талибов не принес стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы.

"Установившаяся после 15 августа в Афганистане новая реальность не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства, - сказал он. - К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились новые вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания".