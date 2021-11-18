Вильфанд предупредил москвичей о резких переменах погоды с субботы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Резкое понижение атмосферного давления, заметные осадки и ветер с порывами до 18 м/с ожидают москвичей 20 ноября. К воскресенью непогода утихнет, но в понедельник придет похолодание до -9°С, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве будут очень сильные и резкие изменения в субботу. Очень низкое давление прогнозируется - около 720 мм рт. ст. Всего за несколько дней давление понизится на 35-40 мм. Помимо этого прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу выпадет заметное количество осадков в Москве, а атмосферное давление будет близким к рекордному. "День будет непогожим совершенно. Он будет таким дождливо-снежным", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что температурный фон в этот период будет +2...+4°С, однако ощущаться температура будет гораздо ниже из-за непогоды. "По ощущениям будет казаться, что температура -5...- 7°С, потому что будет облачно, осадки, порывистый ветер", - рассказал он.

В воскресенье в Москве будет "подготовка к похолоданию", а осадки утихнут, сообщил Вильфанд. Днем и ночью будет около 0°С.

"В понедельник заметное понижение температуры будет. Ночные температуры уже будут до -5°С, дневные - от 0 до -2°С, в некоторых районах - до +2°С. Дальнейшее понижение будет и во вторник - ночью уже прогнозируется до -9°С", - сообщил он.

Лучше остаться дома

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова советует москвичам воздержаться от прогулок днем 20 ноября из-за непогоды.

"Осадки будут существенными. Гулять в субботу будет не очень комфортно. Скорее всего, придется провести этот день дома, именно середину дня. Лучше что-то дома почитать, посмотреть кино", - сказала она ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в столице прогнозируется -1°С...+1°С, в пятницу +1...+3°С, в субботу +2...+4°С, в воскресенье -1...+4°С, в понедельник -3°С...+2°С, во вторник -4°С...+1°С.