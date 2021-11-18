Председатель РКК заявил, что опыт по обучению сестер милосердия вызвал интерес в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российский Красный Крест (РКК) поделился опытом своей деятельности с коллегами в Швейцарии и международных организациях в Женеве, обсудил с ними планы сотрудничества и взаимодействия. Делегация РКК провела больше 20 встреч в Женеве и Берне, сообщил в среду, подводя итоги четырехдневной поездки в беседе с корреспондентом ТАСС, председатель РКК Павел Савчук. Он отметил, что в Швейцарском Красном Кресте большой интерес вызвал, в частности, российский опыт по обучению сиделок и сестер милосердия.

"Наша задача состояла в том, чтобы получить обратную связь от наших коллег по транзитному плану, в соответствии с которым мы сейчас работаем, - сказал собеседник агентства. - У нас накоплен богатый опыт, и многое, о чем мы рассказывали нашим коллегами, вызывало у них искренний интерес". В женевской штаб-квартире Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), где состоялись встречи с ее генеральным секретарем Джаганом Чапагайном и руководителями ряда подразделений, речь шла, в частности, о борьбе с пандемией коронавируса. Ранее Международная федерация обратилась к правительству России и РКК за содействием в решении вопроса о поставках российской вакцины. "Сейчас проходят консультации по этому многоформатному вопросу, - пояснил Савчук. - Нам известно о 40 странах, которые готовы были бы получить вакцину "Спутник V", а запрашиваемое количество исчисляется миллионами доз. Вакцина могла бы быть направлена в том числе по каналам РКК".

Проект РКК

В МФОКК и КП обратили внимание на проект РКК "Восстановись после COVID-19". "Сейчас проводятся подготовительные мероприятия. Проект будет запущен в декабре, но он уже сейчас вызывает большой интерес наших зарубежных партнеров. Проект направлен на восстановление после болезни людей, перенесших коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме".

Говоря о состоявшейся в Берне встрече с руководством Швейцарского Красного Креста, глава РКК отметил, что обе организации - почти ровесники, обе были созданы более полутора столетий назад. "Опыт работы по некоторым направлениям у нас и у них очень схож, например, в вопросах ухода за людьми, нуждающимися в поддержке. Мы возрождаем сейчас службу милосердия", - отметил Савчук. Швейцарские коллеги проявили интерес к российскому опыту в обучении специалистов в этой сфере, в частности, к работе учебных центров РКК в 10 регионах России по подготовке сиделок, сестер милосердия, младших медсестер и социальных работников по уходу. В свою очередь МФОКК и КП предложила РКК "разместить часть этих курсов на русском языке на главной образовательной платформе Международной федерации", чтобы они были доступны для русскоговорящих национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В свою очередь у РКК вызвала интерес швейцарская система привлечения ресурсов на гуманитарные цели.

На встречах в женевской штаб-квартире Международного комитета Красного Креста (МККК) речь шла о сотрудничестве РКК с московской делегацией этой организации, а также об участии Российского Красного Креста в гуманитарных операциях, которые проводит МККК. "Одна из точек нашего взаимодействия и взаимных интересов - это Африканский континент, и в частности, Эфиопия - страна, переживающая сейчас тяжелые времена, - продолжил Савчук. - В Эфиопии уже более 100 лет работает госпиталь РКК. В следующем году соглашение заканчивается, и сейчас мы работаем с Минздравом Эфиопии над его продлением на 49 лет". Глава РКК отметил позитивное отношение Минздрава Эфиопии к подписанию соглашения. По его словам, госпиталь представляет собой многопрофильное учреждение, там работают 48 российских врачей и 170 эфиопских.

С собеседниками в Женеве также обсуждался вопрос о создании на базе РКК лингвистического центра, который будет переводить на русский язык материалы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.