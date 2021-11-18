Зрители фестиваля Astroworld подали коллективный иск против Трэвиса Скотта

ТАСС, 18 ноября. Не менее 125 присутствовавших на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival в Хьюстоне (штат Техас), где в давке 5 ноября погибли 10 человек, подали коллективный иск против американского рэпера Трэвиса Скотта, канадского рэпера Дрейка и организаторов мероприятия. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на исковое заявление.

По информации газеты, истцы требуют выплату в размере $750 млн в качестве компенсации морального ущерба. Они также утверждают, что организаторы концерта не смогли создать безопасные условия для проведения мероприятия. Кроме того, Дрейка обвиняют в том, что он не попытался остановить концерт. В то же время Трэвис Скотт обвиняется в том, что он якобы подстрекает к насилию на своих выступлениях, отмечается в иске.

Представители двух исполнителей не дали каких-либо комментариев в связи с поданным заявлением. Ранее Трэвис Скотт заявил, что сотрудничает с властями в расследовании давки на его концерте.

В понедельник телекомпания ABC сообщила, что число жертв давки во время выступления Трэвиса Скотта 5 ноября на фестивале Astroworld Festival достигло 10. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале. По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.