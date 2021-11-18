В Росприроднадзор направили обращение по факту загрязнения озера Гасси

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" направило обращение в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку по факту загрязнения озера Гасси, где обитает краснокнижная дальневосточная черепаха. Об этом сообщили журналистам в дирекции.

Сотрудники "Заповедного Приамурья" осенью этого года проводили научные исследования озера в той части его акватории, где во время наводнения на Амуре и сейчас продолжается прокладка газопровода с применением земснаряда. Во время паводков на реке уровень воды в озере также повышается.

"<...> в результате обследования природной воды и образцов рыбы озера Гасси установлено, что дноуглубительные работы с применением земснаряда в районе, непосредственно примыкающем к границе национального парка, оказывают негативное влияние на состав природной воды озера. Работы земснаряда в условиях повышенной водности вызывают увеличение содержания в воде взвешенных веществ, которое приводит к росту концентраций токсичных элементов, адсорбированных на частицах ила и глины", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что прокладка газопровода ведется в непосредственной близости от границ национального парка "Анюйский". Специалисты отобрали пробы воды в той части озера, что входит в нацпарк, и в местах размножения дальневосточной черепахи. На месте также обнаружены скопления мертвой рыбы, в числе которых были серебряные караси. Образцы рыбы отобрали на токсикологический анализ на содержание тяжелых металлов.

"В итоге в образцах погибшей рыбы определены тяжелые металлы и элементы, которые могли вызвать токсический эффект, а в пробах природной воды превышение фонового уровня взвешенных веществ <...> - в 3,3 и 6,9 раза соответственно и гораздо выше нормируемого. В том числе содержание нефтепродуктов в тех же контрольных пунктах превышает допустимый уровень в 2,8 - 6,6 раза", - говорится в сообщении.

В "Заповедном Приамурье" ТАСС уточнили, что в озере Гасси отмечается наибольшая плотность популяции дальневосточной черепахи в регионе. Эта черепаха занесена в Красную книгу РФ и в Красную книгу Хабаровского края. Загрязнение озера могло повлиять на вид, отметили в дирекции.