Конкурс грантов для молодежи объявили Фонд содействия инновациям и Кружковое движение НТИ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) объявили грантовый конкурс молодежной программы "Умник". Заявки для участия принимаются до 1 декабря, победителей объявят в начале 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ.

"Фонд содействия инновациям объявил новый грантовый конкурс молодежной программы "Умник" для участников Кружкового движения НТИ. Поддержку получат лучшие проекты, направленные на интеграцию вызовов Национальной технологической инициативы (НТИ) в систему образования, развитие технологических кружков и системы управления талантами на разных уровнях. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей на два года. Заявки принимаются до 1 декабря", - говорится в сообщении.

Грантовый конкурс проводится по трем направлениям. Первое - это разработка технологических решений для повышения эффективности индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах Кружкового движения НТИ. Второй тип проектов, которые можно заявить, направлен на интеграцию технологических вызовов НТИ, технологических соревнований и конкурсов в систему образования. Третий блок - развитие технологий цифрового управления и поддержки талантов и внедрение их в практику Кружкового движения.

На конкурс принимаются заявки индивидуальных участников или лидеров команд в возрасте от 18 до 30 лет. Победители получат гранты на развитие проектов в размере 500 тыс. рублей: 200 тыс. рублей в 2022 году и 300 тыс. рублей в 2022 году. Финал конкурса пройдет 17 декабря 2021 года в дистанционном формате, победители станут известны в начале 2022 года.

"Благодаря программе "Умник" мы можем поддержать лучшие проекты, направленные на развитие дополнительного технологического образования молодежи. По итогам прошлого грантового конкурса в число победителей вошло несколько кружковцев, которые начинали свой путь школьниками на Олимпиаде Кружкового движения НТИ, проектных школах "Практики будущего", а теперь сами создают образовательные продукты для кружков", - цитирует пресс-служба лидера рабочей группы НТИ Кружковое движение, проректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрия Земцова.

Совместный грантовый конкурс Фонда содействия инновациям и Кружкового движения НТИ проводится в четвертый раз, за это время грантами были поддержаны 37 проектов. Победители прошлого года разрабатывают образовательный комплекс для обучения прикладным нейротехнологиям, учебный комплект орбитальной системы мониторинга космического мусора, программно-методический комплекс для проектирования космического аппарата CubeSat, умную теплицу и персональные фермы для проектной деятельности школьников в области агробиотехнологий и другие образовательные решения для технологических кружков.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.

Фонд содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) - государственная некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации.