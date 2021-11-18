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В ГИБДД рассказали, когда в России происходит наибольшее количество ДТП

Самым аварийно-опасным временем для автомобилистов оказался вечер пятницы, отметили в ведомстве
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Статистика ГИБДД с начала года показала, что вечера пятниц оказались самым аварийно-опасным временем для автомобилистов, именно тогда произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД России за десять месяцев 2021 года, которую проанализировал ТАСС.

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Всего, по данным ГИБДД, за десять месяцев года произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, это примерно такой же показатель, как и за аналогичный период прошлого года. Согласно статистическим данным, всего за десять месяцев погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали.

Наибольшее количество ДТП произошло по пятницам, в основном в вечернее время. Согласно статистике ГИБДД, самое опасное время для автомобилистов - с 17:00 до 20:00. Статистика не раскрывает причин ДТП, но, как правило, в это время увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, а также уставшими после трудового дня. Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной промежуток произошло наименьшее число ДТП.

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