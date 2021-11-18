В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22-23 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в Приморье сильные дожди со снегом и ветер на побережье до 25 м/c. Возможны подъемы уровней рек до 1,8 метра, сообщается в четверг на сайте Приморского гидрометцетра.

"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 ноября. В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 22, ночью 23 ноября на большей территории пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег). <…> В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, на побережье порывы до 20-25 м/с. На реках южных и восточных районов возможны подъемы уровня воды до 1-1,8 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 ноября на юге края и на восточном побережье ожидаются дождь со снегом, которые могут принести до 50 мм осадков за 12 часов и менее. 23 ноября циклон распространится на северную часть Приморья, где пройдут очень сильные смешанные осадки.

Жителей региона предупреждают о гололедице и снежном накате на дорогах, возможно налипание снега на проводах и деревьях.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.