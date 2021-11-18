Суд продлил меру пресечения замначальнику УМВД Приамурья и его подчиненным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области на два месяца продлил арест заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолию Шаренко и его бывшим подчиненным. Шаренко предъявлено обвинение в покушении на получение взятки, еще четырем экс-полицейским - в получении взятки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Руководствуясь ст. 109 УПК РФ, суд постановил продлить срок под стражей обвиняемым Бабичуку А. А., Николаи А. Б., Шаренко А. Н. на один месяц 30 суток, то есть до 20 января 2022 года, а также продлить срок домашнего ареста обвиняемым Кругликову А. Г. и Аржаных А. А. на один месяц 30 суток, то есть до 20 января 2022 года. Ранее возложенные на Кругликова А. Г. и Аржаных А. А. ограничения и запреты постановлением Благовещенского городского суда Амурской области от сентября 2021 года оставить без изменения" - сказали в суде.

По данным следствия, замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолий Шаренко и его подчиненные в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске за сокрытие факта незаконной деятельности и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, находясь в помещении игорного заведения, подозреваемые открыто похитили имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей. Дело в отношении подчиненных Шаренко расследуется по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). В отношении самого начальника возбуждено дело по ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору").

После задержания обвиняемых начальник УМВД по Амурской области Константин Носков временно отстранил от службы Шаренко, а остальных задержанных уволил "за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".