Опрос: большинству россиян на удаленке не предъявили новых требований кибербезопасности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян, которых переводили на удаленку во время пандемии, отмечают, что никаких новых требований к защите информации введение дистанционной занятости не принесло. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном в период 10 -16 ноября 2021 года среди 1 000 компаний и 1 600 россиян с опытом работы на удаленке во время пандемии COVID-19 во всех округах России.

По результатам аналитики, для большинства россиян (68%) переход на удаленку не сопровождался новыми требованиями к защите информации. Среди представителей компаний о дополнительных требованиях, касающихся информационной безопасности и защите информации при переходе на удаленку, осведомлены 12%, каждый второй утверждает, что никаких новых мер не предпринималось, 38% затруднились с ответом на вопрос.

С нововведениями в политике информационной безопасности столкнулись 16%. Среди новшеств, упоминавшихся россиянами, - подписание дополнительного соглашения в сфере защиты информации (4%), обязательство использования выделенных VPN-каналов (2%), антивирусного ПО, защищенного соединения и двухфакторной аутентификации (по 1%). 1 из 100 опрошенных получил предписание при работе с документами находиться одному в комнате. Еще 1% респондентов обязали копировать рабочие файлы на другие устройства, чтобы не потерять данные. Лишь 2% россиян с опытом работы на удаленке рассказывали, что получили от работодателя ноутбук с установленным рабочим ПО. Еще 2% опрошенных необходимые программы установили на их личный ПК.

"Судя по комментариям участников опроса, занятых в IT-сфере, в компаниях, где и до пандемии уделяли большое внимание техническим решениям в сфере информационной безопасности, изменения в политике защиты информации при переходе на удаленку для персонала оказались минимальны, а то и вовсе не были замечены сотрудниками, не связанными с IT. В компаниях с не столь развитой IT-инфраструктурой переход на удаленку привел к ослаблению системы защиты информации: "Информационная безопасность сильно пострадала при переходе. Требования были сильно уменьшены по сравнению с работой в офисе", - прокомментировала результаты опроса руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.