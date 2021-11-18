СМИ: в Японии могут расширить въезд иностранных рабочих на постоянное жительство

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Иммиграционное бюро Японии планирует разрешить въезд в страну на постоянное жительство для иностранных рабочих в четырнадцати новых отраслях экономики, где зафиксирована острая нехватка кадров. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По ее сведениям, к этой категории, в частности, относятся специалисты сферы сельского хозяйства, рыболовства, гостиничного бизнеса, ремонта автомобилей и ухода за пациентами медучреждений. Между тем принятие соответствующего решения ожидается уже в 2022 году после его обсуждения с членами правительства и политических партий.

В случае одобрения инициативы иммиграционного бюро, отмечает Nikkei, число иностранных рабочих, проживающих в Японии на постоянной основе, может достигнуть 300 тыс. человек ко второй половине текущего десятилетия.