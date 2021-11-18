В Благовещенске ночь на 18 ноября стала самой теплой за период метеонаблюдений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Погода ночью на 18 ноября в Благовещенске стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров опустились до -4,8°С, сообщается в четверг в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В областном центре ночь на 18 ноября стала самой теплой за весь период метеонаблюдений. В первой половине ночи столбики термометров опустились до -4,8°С. Рекорд более чем 60-летней давности превышен почти на 1°С - 18 ноября 1957 года минимальная температура воздуха в областном центре составляла -5,5 °С", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в целом, температурный фон на территории области остается высоким. Среднесуточные температуры удерживаются выше климатических норм на 3-4°С, в Сковородинском районе на 6-8°С.

"Сильный снег с превышением декадной нормы осадков на 25-40% прошел местами в Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском, Свободненском районах. В поселках Игнашино, Черняево, Мазаново и в городе Свободный на каждый квадратный метр поверхности почвы выпало от 6 до 7 литров воды в виде снежинок. В Благовещенске за ночь выпало 2,2 мм снега, что составляет 44% декадной нормы", - отмечают синоптики.

В четверг территория Амурской области окажется на пути смещения фронтальных систем юго-западного циклона. При облачной с прояснениями погоде в большинстве районов ожидается снег, местами по долине Амура и на юго-востоке области сильный. Ветер на севере восточный, северо-восточный 8-13 м/с, на юге восточный, юго-восточный 8-13 м/ с, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Днем на севере - до -3...-8°С, местами до -10...-15°С, на юге от 0 до -5°С.