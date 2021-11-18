МЧС начало проверять готовность мобильных пунктов обогрева на автотрассах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проверка мобильных пунктов обогрева на автотрассах прошла в нескольких регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В осенне-зимний период из-за неблагоприятных погодных условий на автомобильных трассах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий и риск возникновения заторов. Для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров в условиях чрезвычайных ситуаций на автотрассах будут развернуты мобильные пункты обогрева. В субъектах Российской Федерации проходят проверки готовности, оснащенности и работоспособности мобильных пунктов обогрева", - сказали в пресс-службе.

Готовность мобильных пунктов обогрева уже проверили в Костромской, Оренбургской и Свердловской областях.

Пункты будут разворачивать во время снегопадов и сильного похолодания, а также на опасных участках дорог и в отдаленных районах. В них водители и пассажиры смогут согреться, переждать непогоду и зарядить мобильные устройства.