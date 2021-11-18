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Ветер до 20 м/с и метель ожидаются в нескольких районах Колымы

Причиной непогоды стал циклон, господствующий в регионе с начала недели

ТАСС, 18 ноября. Ветер до 20 м/с и метель ожидаются в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"19 ноября местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается восточный ветер, 15-20 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Магаданская область с начала недели находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес в регион метель и шквалистый ветер. С 16 ноября отменены вылеты трех местных рейсов в Ягодное, Сеймчан и Усть-Омчуг.

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