Ветер до 20 м/с и метель ожидаются в нескольких районах Колымы

ТАСС, 18 ноября. Ветер до 20 м/с и метель ожидаются в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"19 ноября местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается восточный ветер, 15-20 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Магаданская область с начала недели находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес в регион метель и шквалистый ветер. С 16 ноября отменены вылеты трех местных рейсов в Ягодное, Сеймчан и Усть-Омчуг.