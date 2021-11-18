"Фобос": Центральную Россию ожидают "барическая пропасть" и мощнейший снегопад в субботу

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Циклон создаст в Центральной России "барическую пропасть" 20 ноября - атмосферное давление резко упадет до рекордных значений. Также ожидается мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую "пропасть" - понизится с 736 мм рт.ст. до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28-30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году. <…> Уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. То есть, это будет ярко выраженная барическая "пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - отметил он.

По словам Тишковца, причиной этому станет ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Помимо скачков атмосферного давления этот циклон принесет аномальное количество осадков в Центральную Россию - выпадет до 25% от месячной нормы. Этот снегопад с мокрым снегом может стать сильнейшим за последние 73 года. Также ожидается сильный ветер с порывами до 18-23 м/с.

"Согласно метеостатистики, подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954 (13,9 мм), 2004 (15,2 мм) и 2010 (10,5 мм) годах. То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", - отметил Тишковец.

Метеоролог также сообщил, что этот снегопад приведет к тому, что начнет формироваться снежный покров, который пролежит в Центральной России до весны. "Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков после приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 см. <…> Начнется преждевременное (на неделю раньше положенного по климату) формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны", - заключил Тишковец.