Fox: претендующая на пост в Минфине США уроженка Уральска была задержана за кражу в 1995-м

ТАСС, 18 ноября. Уроженка казахстанского Уральска Сауле Омарова, чью кандидатуру президент США Джо Байден 2 ноября выдвинул на должность руководителя Управления валютного контроля американского Минфина, была задержана полицией за кражу в магазине в 1995 году. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Минюст штата Вискосин.

В то же время, отмечает телеканал, в 1996 году с нее сняли обвинения в рамках программы штата Виcкосин для лиц, впервые совершивших преступление.

В Белом доме заявили, что осведомлены о ее задержании, а также выразили поддержку кандидатуре Омаровой. "Сауле была полностью открыта относительно данного инцидента в течение всей своей карьеры, в том числе в Сенате, при подаче заявления, когда она работала в Минфине в период администрации Джорджа Буша - младшего", - цитирует телеканал представителя Белого дома.

Профильный сенатский комитет в ближайшее время объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой. После них комитет проведет голосование по вопросу о том, рекомендует ли он Сенату полного состава утвердить данную кандидатуру. Затем пройдет итоговое голосование в верхней палате американского законодательного органа. В случае назначения она станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.

Омарова окончила МГУ в 1989 году и осталась там работать. В 1991 году она по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнельского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.