Исследование: почти половина россиян сменили работу или профессию с начала 2021 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 36% россиян рассказали, что нашли новую работу с начала 2021 года, еще 12% отметили, что им удалось сменить профессию. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Тридцать шесть процентов респондентов рассказали, что с начала 2021 года им удалось найти новую работу. Еще 12% опрошенных отметили смену профессии, 39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего работу в этом году меняли из-за низкой зарплаты на предыдущем предприятии - это отметили 76% респондентов. При этом 45% пришлось искать новое место из-за конфликтов с руководством или коллегами, а 33% опрошенных не устроил график работы на прошлом месте.

Еще 27% респондентов рассказали, что поменяли работы из-за отсутствия возможностей для карьерного роста, 22% пришлось перейти на другую работу из-за потери интереса к предыдущей деятельности, а 13% участников исследования отметили смену работы из-за отсутствия возможностей для обучения.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие свыше 6 тыс. человек старше 18 лет.