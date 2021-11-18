Ветераны получили по 40 тыс. рублей к 80-й годовщине битвы под Москвой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ветераны битвы под Москвой получили единовременную материальную помощь, увеличенную в этом году вдвое. Выплата участникам обороны столицы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в год 80-й годовщины исторического события составила 40 тыс. рублей, сообщила ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"К 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза - до 40 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре. Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тыс. горожан", - сказала Ракова.

Как уточнили в пресс-службе комплекса социального развития столицы, единовременную матпомощь в ноябре по традиции получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

"Помимо социальных выплат, тысячи ветеранов получают помощь соцработников, а 850 одиноких ветеранов ежедневно обслуживается сиделками. Кроме того, для них доступна программа "Санаторий на дому". Также ветеранам оформляют путевки в лучшие пансионаты. <…> Ветераны бесстрашно встали на защиту своего Отечества и завоевали Великую Победу, дав свободу будущим поколениям. Наш долг - окружить теплотой и заботой тех, кто прошел через тяжелые годы войны", - добавила заммэра, подчеркнув, что город оказывает ветеранам комплексную поддержку.

Также в пресс-службе комплекса соцразвития отметили, что в октябре началось вручение нагрудных знаков "80 лет битвы за Москву" всем горожанам, оборонявшим столицу. До конца декабря награду получат более 1,1 тыс. ветеранов. На сегодня нагрудные знаки уже были вручены более 700 ветеранам.