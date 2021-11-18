Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Барнауле

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала во время начавшегося минувшей ночью снегопада, сообщает пресс-служба мэрии города в четверг. Более 100 единиц техники ликвидируют последствия непогоды.

"В полночь 18 ноября в Барнауле начался снегопад, который сопровождался бураном и стих только под утро. По данным метеослужбы, за ночь выпало 9,2 мм снега. Ноябрьская норма осадков при этом составляет всего 29 мм. "Автодорстрой" незамедлительно приступил к уборке снега с улиц. На дороги были выведены 106 единиц снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Почти 30 комбинированных машин и пескоразбрасывателей прометают проезжие части и обрабатывают их реагентами.

"Городские тротуары от непрекращающегося снега расчищали 12 тракторов со щетками. Всего вывезли 2 тыс. 337 кубометров снега. В дневную смену 18 ноября дорожники подготовят снежные валы для работы снегопогрузчиков в ночь на 19 ноября. Днем во всех районах города будут работать бригады на погрузке снежных куч с остановок и пешеходных переходов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Всего в городе в настоящее время работают 95 единиц техники.