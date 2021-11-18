Kyodo: супруг бывшей японской принцессы оплатил вызвавший скандал долг

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Кэй Комуро, супруг бывшей японской принцессы Мако, заплатил требуемую сумму за долг, который длительное время мешал его помолвке. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Первоначально свадьба Комуро и Мако намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены, в частности, на учебу Комуро. Информация о долге также вызвала недовольство среди некоторых японских граждан, которые посчитали, что юноша использует помолвку с принцессой для решения своих проблем.

По данным Kyodo, 15 ноября Комуро перевел требуемые 4 млн иен на банковский счет бывшего друга его матери. Между тем сведений о финансовых источниках, благодаря которым он смог собрать необходимые средства, не приводится.

Свадьба Комуро и Мако состоялась в октябре. Принцесса лишилась своего титула, выйдя замуж за обычного гражданина Японии. 14 ноября молодожены прибыли в США. Они планируют обосноваться в Нью-Йорке, где работает Комуро. Мако также хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест для нее японские СМИ называли Американский музей естественной истории.