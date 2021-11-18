В Томской области спасли вахтовика, находившегося пять дней в тайге из-за травмы

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуировали из тайги 50-летнего работника одной из организаций на севере Томской области, который ушел из вахтового поселка на охоту и пропал на пять дней в тайге, где температура воздуха опускалась ниже 15 градусов. Как выяснилось позднее, мужчина подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение, о том, что 10 ноября в обеденное время с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от п. Белый Яр, ушел на охоту и не вернулся работник организации, 1971 года рождения. На поиски пропавшего незамедлительно был ориентирован личный состав районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Сотрудники организации заявили о пропаже своего коллеги только во второй половине 14 ноября. На розыски на снегоходе направились старший участковый уполномоченный Антон Левченко совместно с оперуполномоченным уголовного розыска Игорем Сидоренко. Полицейские потратили несколько часов на поиски на транспорте и пешком. В результате им удалось найти мужчину в семи километрах от вахтового поселка.

"Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра. Как пояснил сам гражданин, в тайге он заблудился, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Он ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев. Полицейские оказали необходимую помощь пострадавшему, предложив еду и чистую питьевую воду. Подхватив обессилевшего мужчину под руки, полицейские помогли ему добраться до снегохода, на котором вывезли замерзшего охотника к вахтовому поселку", - отмечается в сообщении.