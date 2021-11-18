Депутат Рашкин признался, что выстрелил в лося

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Член думской фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном на своем You-Tube-канале в четверг.

"Увидел в бинокль какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, посреди кочек и с опущенной в высокую траву головой. <...> Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося", - сказал он.

Рашкин рассказал, что тогда по приглашению отправился в гости к друзьям "порыбачить, если удастся, поохотиться". При этом Рашкин утверждает, что алкогольных напитков в тот вечер он не употреблял. По его словам, ему сообщили, что охота открыта, и разрешение на отстрел копытных есть.

Депутат отметил, что когда вместе с другом они пытались перевезти тушу животного, машина заглохла. "Минут через пять, когда мы сидели в заглохшей машине с включенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа машин. <...> Из приехавших автомобилей быстро высыпала группа людей, светивших в нас фонариками, а также с видеокамерами, со светившей нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле", - добавил он.

Об инциденте

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью к ним поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.