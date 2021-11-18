Трутнев заявил, что жители села Бясь-Кюель довольны новыми домами

БЯСЬ-КЮЕЛЬ /Якутия/, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев проверил качество домов, построенных в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Горного района Якутии. По его словам, жители села довольны новым жильем, передает корреспондент ТАСС.

В ходе рабочей поездки в Якутию в четверг Трутнев прибыл в Горный район, где посетил жителей села Бясь-Кюель.

"Самое главное, что люди довольны результатом. Более того, когда я их спросил, строили быстро, есть ли какие-то недоделки, хозяйка дома оглянулась так удивленно и сказала: недоделок-то и нет. Это здорово, когда за 2,5 месяца выполнена такая работа. <…> Никаких жалоб, никаких замечаний у людей не возникло", - сказал Трутнев.

В частности, Трутнев побывал в двухэтажном доме семьи Дмитриевых и вручил подарки их детям. "Дом очень нравится, теплый, уютный. <…> У нас раньше был одноэтажный [дом], сейчас двухэтажка", - рассказала хозяйка дома Анна Дмитриева.

В августе в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших не было. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома. В середине октября все жители села, чьи дома уничтожил пожар, получили новое жилье. Построенные дома были благоустроены, к ним провели высокоскоростной интернет, также возвели новые коровники, ферму на 100 животных.