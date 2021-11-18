Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года

СИНГАПУР, 18 ноября. /ТАСС/. Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов "уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз". Он прогнозирует, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу". При этом Гейтс призвал "мировое сообщество активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий".

Кроме того, основатель Microsoft рассчитывает на "решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году".

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.