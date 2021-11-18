В семи городах Хабаровского края благоустроят дворы за счет федеральных средств

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае организуют работу по благоустройству дворов в семи городах за счет выделенных из федерального бюджета средств, сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в сентябре сообщал, что федеральные власти выделят 7 млрд рублей на благоустройство 1 тыс. дворов на Дальнем Востоке, где будут создаваться площадки с оборудованием для игр и занятий спортом. Средства выделены, как уточняется на сайте правительства Хабаровского края, регион получил 1 млрд 121 млн рублей. Программа финансируется из федерального бюджета Минвостокразвития России.

"В рамках новой программы ["1 000 дворов на Дальнем Востоке"] будут приведены в нормативное состояние территории в семи городах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Бикине, Вяземском и двух рабочих поселках: Ванино и Чегдомыне. Современные и комфортные дворы должны появиться в регионе уже в 2022 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что создано будет не менее 160 комфортных площадок.

На платформе "Голос27.ру" началось голосование за отбор дворовых территорий для благоустройства. Его участниками стали уже более 4 тыс. жителей Хабаровского края. Чтобы стать участниками программы, необходимо обратиться в администрацию органа местного самоуправления, а также заполнить анкету на "Голос27.ру" до 30 ноября. Благоустроены будут дворы домов, жители которых будут голосовать наиболее активно. На отбор влияют и другие критерии, которые определяют органы самоуправления муниципального образования.

"В крае действует несколько программ, по которым можно привести дворы в порядок. Например, по проекту "Формирование современной городской среды" с 2017 года уже благоустроено 1 102 двора. Разные виды работ на дворовых территориях можно провести в рамках проектов ТОС. Хочется отметить, что любое дело начинается с активности жителей, поэтому мы призываем всех включаться в программы благоустройства", - цитируют в сообщении первого заместителя министра ЖКХ края Анжелику Миронову.

Ранее член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Никита Божок сообщал ТАСС, что до конца года в регионе отремонтируют 345 дворов, из них 127 - в Хабаровске, 78 - в Комсомольске-на-Амуре, остальные - в других городах и поселениях края. Ремонтируют дворовые проезды, разбивают газоны, устанавливают качели, игровые и спортивные комплексы.