Новосибирская прокуратура начала проверку данных о жестоком обращении в ковид-отделении

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после опубликованной в одном из Telegram-каналов информации о пациентке с диабетом, проходившей лечение в ковид-отделении, где ее привязывали к кровати, били, лишали воды и еды. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в четверг.

"Будем проверять законность оказания медицинских услуг", - сказал собеседник агентства.

СК также начал проверку. Как уточнили ТАСС в ведомстве, она проводится Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления.

Ранее Telegram-канал "АСТ-54 Black" сообщил о том, что в медсанчасти № 25 женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении в ковидном отделении. В сообщении говорилось, что у пациентки забрали мобильный телефон из-за того, что она якобы вела себя неадекватно, ее привязали к кушетке, били, не давали воду и еду. К публикации были прикреплены снимки женщины, которую родственники смогли забрать домой, - у нее загноилась рана, оставшаяся после ампутации, остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода.