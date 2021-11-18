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CNN: в исследовательском центре в США обнаружили пробирки с образцами вируса оспы

Содержимое флаконов, отмечает телеканал, выглядит неповрежденным, а сотрудник, обнаруживший сосуды, был в маске и перчатках

ТАСС, 18 ноября. Несколько пробирок, в которых могут содержаться образцы опасного для человека вируса оспы, обнаружили в исследовательском центре вакцин в Пенсильвании. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"Замороженные пробирки, помеченные ярлыками "Оспа", были случайно обнаружены сотрудником лаборатории во время очистки морозильной камеры в учреждении, которое занимается исследованием вакцин в Пенсильвании", - говорится в письме регулятора. В ЦКПЗ добавили, что "содержимое флаконов кажется неповрежденным", а сотрудник, обнаруживший сосуды, был в маске и перчатках.

В настоящее время проводится расследование при содействии правоохранительных органов.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр "Вектор" и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).

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США
Пандемия COVID-19
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