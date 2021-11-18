Мероприятие "Найдите работу онлайн, не выходя из дома" пройдет в Москве 24 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты центра "Моя работа" 24 ноября в Москве проведут мероприятие "Найдите работу онлайн, не выходя из дома", в рамках которого горожане смогут пройти онлайн-интервью на вакансии от крупных компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Двадцать четвертого ноября центр "Моя работа" приглашает соискателей на мероприятие "Найдите работу онлайн, не выходя из дома". Участники смогут пройти онлайн-интервью на вакансии крупнейших работодателей, познакомиться с современными технологиями трудоустройства, работы и обучения в дистанционном формате", - рассказал собеседник агентства.

По словам исполняющей обязанности директора центра занятости населения "Моя работа" Марии Устиновой, сейчас в агрегированной базе вакансий службы занятости более 27 тыс. предложений удаленной работы. Многие работодатели сегодня не только используют дистанционный формат взаимодействия с работниками, но и проводят собеседования удаленно.

"Однако "взять обаянием" онлайн обычно сложнее, чем при личном контакте. Навыки общения и прохождения интервью дистанционно стали необходимыми для соискателей. Важно успевать за современными тенденциями и развивать цифровые компетенции и в трудоустройстве. На мероприятии "Найдите работу онлайн, не выходя из дома" мы представим актуальные предложения о работе для "белых воротничков", в том числе предполагающие удаленный формат работы",- рассказала Устинова.

Зарегистрироваться для участия можно перейдя по ссылке. Также на сайте центра "Моя работа" можно посмотреть расписание мероприятий на октябрь и выбрать подходящий для себя тренинг.