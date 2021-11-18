В Югре зафиксировали максимальное число умерших от COVID-19 за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) от последствий коронавируса умерли 17 человек, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

По данным штаба, 6 ноября в ХМАО был зафиксирован предыдущий максимум суточной смертности от последствий коронавируса - 15 человек.

"За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба Югры.

При этом накануне оперштаб сообщал, что за весь период пандемии от коронавируса в ХМАО было зафиксировано 1 553 умерших. Таким образом, за минувшие сутки умерли 17 человек. За время пандемии в регионе 86 763 человека заболели, 79 642 пациента выздоровели.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.