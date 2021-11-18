Запонки автора романов об агенте 007 с кодом продали на аукционе за $5,9 тыс.

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Запонки британского писателя Яна Флеминга (1908-1964), создавшего образ супершпиона Джеймса Бонда, с неразгаданным до сих пор секретным кодом ушли с молотка на аукционе в Mallams в Оксфорде за £4,4 тыс. ($5,9 тыс.). Об этом сообщает в четверг газета Daily Mail.

Стартовая цена раритета составляла £800 (свыше $1 тыс.). Запонки с культивированным жемчугом, по информации аукционеров, приобретены коллекционером, не пожелавшим раскрыть свое имя.

На оборотной стороне запонок написаны буквы WUS, SIL, UDH и NUF. Автор романов об агенте 007, по утверждению специалистов, зашифровал таким образом тайное послание на застежках, которые были впервые замечены на его рубашке в 1962 году на банкете по случаю выхода первой ленты о Джеймсе Бонде "Доктор Ноу" (Dr. No, 1962).

Флеминг, работавший в годы Второй мировой войны в британской разведке, написал 12 романов и два сборника рассказов о Джеймсе Бонде. Первая книга о приключениях агента 007 "Казино Рояль" была опубликована в 1953 году. Последний сборник Флеминга "Осьминожка и Искры из глаз" вышел в свет в 1966 году, уже после смерти писателя.

На основе книг Флеминга был создан знаменитый цикл остросюжетных фильмов. Недавно на большой экран вышла 25-я лента киносаги о Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), премьера которой многократно переносилась из-за пандемии коронавируса.