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Пандемия COVID-19

Мишустин утвердил продление на год упрощенного порядка регистрации лекарств от ковида

Кроме того, до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от COVID-19

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на год, до 1 января 2023 года, упрощенного порядка регистрации лекарств против коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кабмина.

"Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на год", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от COVID-19. Речь идет о различных противовирусных лекарствах и вакцинах.

"Решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы", - резюмировали в пресс-службе.

Этот вопрос обсуждался 15 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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