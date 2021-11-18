Самолеты ВКС эвакуируют из Афганистана более 380 граждан России и других стран

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Три самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента РФ вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана более 380 человек. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"18 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ Сергеем Шойгу отданы указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана. <...> Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, самолеты Ил-76 ВКС России также доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза.

"На каждом российском самолете ВТА для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - подчеркнули в МО РФ.

Как отметили в ведомстве, на всех российских военных самолетах, участвующих в операции, сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.