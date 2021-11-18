Найденный в Казахстане россиянин вылетел в Москву

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Гражданин России Алексей Котов, заявивший ранее о нахождении в трудовом рабстве в Казахстане, вылетел в четверг в Москву. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в республике.

"Сегодня утром рейсом "Аэрофлота" гражданин России Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован посольством России в Казахстане. Желаем Котову, его родным и близким здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

17 ноября в ходе допроса в присутствии сотрудников российского консульства Котов заявил, что на территории крестьянского хозяйства трудился добровольно, имея возможность в любое время покинуть пределы хозяйства. Котов отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства, пояснив, что претензии к нему не имеет.

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области Казахстана выявили видео, на котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживали на одной из зимовок. На видео Алексей Котов говорит, что 20 лет подвергался принуждению к работе, фактически находился в рабстве.