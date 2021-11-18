В Алуште впервые открылся крупный туристический онлайн-форум "Интурмаркет. Открытый Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые начались в четверг в объединенном онлайн-формате для обсуждения основных направлений развития внутреннего туризма в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма Крыма.

"В этом году мы впервые организовали в Крыму авторитетный федеральный туристический форум - "Интурмаркет. Открытый Крым". С директором международной турвыставки "Интурмаркет" Ольгой Хоточкиной мы заранее договорились о создании осеннего этапа "Интурмаркет. Открытый Крым", как главной в стране площадки в преддверии нового туристического года. Приметы времени трансформировали большинство активностей в онлайн-формат. Самые важные темы сегодня отражены в программе форума - внутренний туризм, работа в условиях действующих ограничений, а также инвестиции в трудовые ресурсы, экология и ООПТ, сельский и яхтенный туризм, событийный и деловой туризм", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Форум организован по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Министерством курортов и туризма Крыма совместно с компанией "Экспотур" при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер форума - Самарская область. Из-за действующих ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, мероприятие проходит в онлайн-формате с трансляцией на туристическом портале Travel Crimea.

"Программа наших совместных секций коснется всех самых востребованных вопросов отрасли. Обсудим меры поддержки - достаточны ли они для бизнеса, а также современные цифровые технологии. Ответим на многие юридические вопросы в туризме. В программе форума "Интурмаркет. Открытый Крым" все исключительно практично и важно в условиях стабильной нестабильности", - отметила Хоточкина, ее также цитирует пресс-служба.

В числе спикеров и участников форума представители Ростуризма, власти и турбизнеса республик Татарстан и Калмыкия, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, Мурманской, Калининградской, Ростовской, Тверской, Иркутской, Калужской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Всего около 40 регионов и 70 спикеров.

Программа форума

В четверг работа форума начнется пленарным заседанием "Внутренний туризм в России и COVID-19: сохранение или развитие", в ходе которого участники обсудят глобальные тренды развития туротрасли в постковидной реальности, развитие внутреннего туризма в условиях открывающихся границ, а также тренды в деловом и событийном туризме. На семинаре "Технологии и цифровизация как драйвер развития внутреннего туризма" состоится презентация цифровых платформ и инноваций, а также будут представлены обзор и тенденции рынка пассажирских перевозок. Спикеры форума поделятся опытом, системами мотивации и инструментами по подбору и удержанию квалифицированного персонала в современных реалиях. Будет проведена презентационная сессия туристических возможностей и маршрутов регионов России.

Во второй день форума, 19 ноября, пройдет стратегическая сессия "Яхтенный туризм в России: текущее состояние и перспективы развития". Спикеры обсудят меры господдержки, концепцию развития, новые локации и маршруты, а также развеют миф о премиальности яхтенного туризма. Темой еще одной сессии станет развитие сельского туризма в новой реальности, в разрезе законодательных инициатив, механизмов господдержки и использования земель сельскохозяйственного назначения в целях рекреации и туристической инфраструктуры. В ней примут участие представители Минсельхоза РФ, департамента по туризму Республики Беларусь, депутат бундестага ФРГ.

Будут обсуждаться и перспективы развития экологического туризма в России: туристические проекты на территориях особо охраняемых природных территорий, международный опыт, экостандарты и экотехнологии в индустрии гостеприимства, господдержка и возможности для экологизации средств размещения и пляжных территорий.

О форуме

В начале октября стало известно, что власти Крыма намерены 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет". Из-за роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией его выставочные и другие офлайн-мероприятия перенесли на весну 2022 года. Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн этой осенью. Форум "Интурмаркет" организован совместно с форумом "Открытый Крым".

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.