Водоканал Оренбурга обязали до 2023 года решить экологические проблемы очистных сооружений

ОРЕНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга возложил на ООО "Оренбург Водоканал" ряд обязанностей по решению экологических проблем, связанных с работой очистных сооружений. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба прокуратуры области.

"По иску Оренбургского межрайонного природоохранного прокурора к ООО "Оренбург Водоканал" судом вынесено решение", - сказано в сообщении. По решению суда, как сообщает прокуратура, предприятие должно исключить несанкционированный слив нечистот и предусмотреть в графике контроля отбор проб из ассенизаторских машин, а также устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства на очистных сооружениях, обеспечив работу газоочистной установки в системе вытяжной вентиляции. Еще водоканал обязали разработать и согласовать программу повышения экологической эффективности, включающую наилучшие доступные технологии и в сроки, установленные программой, достигнуть показателей наилучших доступных технологий. Сделать это необходимо до конца августа 2022 года.

Также компания должна до 1 декабря 2022 года разработать проект обоснования санитарно-защитной зоны для очистных сооружений и провести натурные измерения загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического воздействия на атмосферный воздух. В решении также указан срок для получения решения по установлению размеров санитарно-защитной зоны для очистных сооружений - 31 декабря 2022 года.

"Решение суда в законную силу не вступило. Органами прокуратуры будет проконтролировано исполнение решения суда после вступления его в силу. Кроме того, контроль будет продолжен за устранением выявленных нарушений вплоть до полной их ликвидации и восстановления прав граждан", - добавили в пресс-службе прокуратуры области.

Экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом. В мае и июне от жителей поступило 779 жалоб на отравляющий запах, экологи выезжали на место 85 раз, отобрали свыше тысячи проб и зафиксировали 52 превышения, в том числе превышение в 18 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе населенного пункта. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала, в компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями.

Предприятию трижды был присужден административный штраф, полиция возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". Также суд по иску управления Росприроднадзора по Оренбургской области обязал ООО "Оренбург водоканал" до конца 2022 года устранить нарушения требований санитарного законодательства, которые приводили к неоднократным превышениям предельно допустимой концентрации сероводорода и жалобам жителей поселка Южный Урал.